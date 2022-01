Covid-19. Copiii infectați prezintă un risc major de a face diabet Un studiu efectuat de cercetatorii de la Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC) din SUA susțin ca tinerii cu infecție Covid-19 prezinta un risc mai mare de a fi diagnosticați cu diabet. In cadrul acestui studiu, cercetatorii au luat in calcul diabetul declarat in termen de 30 de zile dupa o infecție Covid-19. Cercetatorii au constatat ca cei care au suferit de Covid-19 aveau un risc cu 166% mai mare de a face diabet. Un risc dovedit – in cazul copiilor și adolescenților – de diabet de tip 1 și 2. In acest studiu au fost incluse doua milioane de copii. CDC transmit ca un procent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

