- Autoritatile judetene au propus intrarea in carantina a orasului Faget. In orasul din estul judetului Timis au fost depistate 47 de cazuri de coronavirus. Decizia trebuie luata la nivel national. Fagetul este primul oras din Romania care intra in carantina. Aici au fsot depistate 47 de cazuri de coronavirius,…

- O localitate din județul Giurgiu va intra, de miercuri, in carantina, dupa ce 32 de persoane s-au infectat cu coronavirus. Este vorba de satul Cartojani, comuna Roata de Jos, unde a aparut o focar de COVID 19 dupa ce mai multe persoane au participat la un eveniment privat pe litoral, de unde ar fi…

- Numarul de cazuri de Covid-19 a explodat in Romania, in ultimele 24 de ore. Sunt 555 de cazuri noi, cele mai multe inregistrate pana acum intr-o zingura zi, iar Grupul de Comunicare Strategica atrage atenția asupra necesitații respectarii cu strictețe a masurilor de protecție sanitara. Și in Timiș apar…

- Orice persoana care soseste din Romania, Bulgaria sau Republica Moldova va fi plasata timp de doua saptamani in carantina sau sa faca dovada unui test negativ (la COVID-19), au declarat cancelarul austriac Sebastian Kurz si ministrul de externe Alexander Schallenberg, intr-o conferinta de presa. Austria…

- Aflate la inceputul pandemiei in top din punct de vedere al cazurilor de COVID, judetele Timis si Arad au reusit sa tina pandemia sub control, avand in ultima luna doar 16, respectiv 10 cazuri noi de covid. In tot acest timp, au fost judete cu sute de cazuri inregistrate.

- Romania inregistreaza o creștere ingrijoratoare a numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus. Astfel, 237 de pacienți au fost diagnosticați pe... The post Situație ingrijoratoare la nivelul țarii. Cresc cazurile noi de COVID-19. Situația din Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Spitalele suprasolicitate au determinat autoritațile sa apeleze la diferite spații in care pot fi cazați in carantina oameni infectați cu virusul SARS-Cov-2, cel care provoaca imbolnavirea cu COVID-19 . Unii dintre pacienții internați, inițial la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov, au ajuns la…

- Institutul Național de Sanatate Publica transmite ca bilanțul persoanelor din Romania infectate cu coronavirus care au murit ajunge la 771. Printre victime se numara și un barbat din județul Timiș.