Covid-19: Câinii dresați detectează coronavirusul la fel de bine ca testele PCR Un studiu realizat de cercetatorii francezi de la AP-HP (Assistance Publique – Hopitaux de Paris), publicat saptamana aceasta in revista PLOS One, dovedește ca simțul mirosului cu care sunt dotați cainii ii poate ajuta sa detecteze Covid-19, transmite 20 Minutes. Și rezultatele obținute de caini sunt comparabile cu cele obținute cu testul PCR. In plus, testarea cu ajutorul cainilor este non-invaziva și chiar mai rapida. Sunt anumite substanțe chimice, numite compuși organici volatili, emanate de organism in timpul respirației, prin transpirație sau saliva. Covid-19 conține compuși organici volatili.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

