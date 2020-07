COVID-19. Brazilia a atins, miercuri, pragul de 60.000 de decese

Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia a atins miercuri pragul de 60.000 de decese asociate noului coronavirus, dupa ce a inregistrat 1.038 de decese suplimentare in ultimele 24 de ore, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de AFP, scrie agerpres.ro. Brazilia, tara cu cele mai multe victime zilnice din lume cauzate…

- Brazilia a devenit vineri a doua tara din lume in urma Statelor Unite ca numar de morti din cauza coronavirusului, depasind Regatul Unit, cu 41.828 de morti, potrivit datelor publicate de Ministerul Sanatatii, noteaza AFP, preluata de Agerpres. Președintele Bolsonaro considera insa pandemia un subiect…

- (Foto: France24) Pragul de 5 milioane de infectari cu COVID-19 in intreaga lume a fost atins miercuri, conform datelor furnizate de World of Meters . Din cele 5 milioane de cazuri, 40% (aproximativ 2 milioane) s-au vindecat, iar 325.000 de persoane au murit in urma infectarii cu coronavirus. De departe…

- Brazilia a depasit pentru prima data pragul de 1.000 de morti din cauza coronavirusului intr-o zi, cu 1.179 de decese in ultimele 24 de ore, ridicand totalul mortilor la 17.971, a anuntat marti seara Ministerul Sanatatii, citat de AFP, scrie Agerpres.

- Ministerul Sanatații anunța despre decesul a inca 6 persoane de Covid-19. Bilanțul persoanelor rapuse de noul tip de coronavirus pentru ziua de astazi de ridica la 8, iar de la inceputul pandemiei- 202.

- Turcia a depasit oficial pragul de 3.000 de decese provocate de noul coronavirus, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii, conform AFP.In ultimele 24 de ore au murit 89 de pacienti cu COVID-19, bilantul ridicandu-se acum la 3.081, a precizat ministerul.

- Brazilia a inregistrat 407 decese in ultimele 24 de ore din cauza COVID-19, un numar record de la inceputul epidemiei, care a facut pana acum 3.313 victime, a indicat Ministerul Sanatatii, potrivit AFP.