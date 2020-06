Explozie de cazuri de imbolnavire cu CoVid-19, in Bistrița-Nasaud! Daca in ultimele zile nu au fost mai mult de 3-4 cazuri de infectare cu SARS COV-2, in ultimele 24 de ore au fost depistați pozitiv nu mai puțin de 13 bistrițeni. in același interval, o persoana a decedat și numai una s-a vindecat. Totodata, o persoana a ieșit din carantina instituționalizata, iar alte 113 au intrat in izolare la domiciliu. La nivel național situația este un similara, in ultimele 24 de ore numarul de cazuri noi crescand simțitor, fiind inregistrate 238 noi cazuri de imbolnavire cu COVid-19. De asemenea, 119 s-au…