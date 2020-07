CoVid-19 BN: 12 infectați, 12 vindecați, un deces! Printre pozitivi, 3 cadre medicale și 2 angajați ai Leoni In ultimele 24 de ore, 12 bistrițeni au fost depistați cu CoVid-19, alți 12 au fost declarați vindecați și externați, iar unul a decedat. De asemenea, inca 4 pacienți asimptomatici au fost externați, conform noilor prevederi legale, iar alți 43 de persoane au ieșit din izolarea la domiciliu. La nivel național, au fost inregistrate alte 326 noi cazuri de imbolnavire, 264 au fost declarate vindecate și externate, iar 16 persoane au decedat. In același interval de timp au fost procesate 12.585 de teste. Potrivit Instituției Prefectului Bistrița-Nasaud, situația epidemiologica la nivelul județului,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

