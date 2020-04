Stiri pe aceeasi tema

- Italia ar putea acorda bancii de stat Cassa Depositi e Prestiti (CDP) sprijin financiar pentru a finanta companiile strategice slabite de criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19) si pentru a le proteja de preluarile ostile, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze…

- Intr-un mediu economic deja destul de afectat chiar inainte de apariția crizei declanșate de noul coronavirus și un context social marcat de valul de romani intorși in țara și de un numar extrem de mare de șomeri, mediul de business din Romania va trebui sa faca fața unei noi amenințari. Companiile…

- Linia intii pentru tratarea suspecților și bolnavilor de Covid-19 nu incepe in secțiile de reanimare sau in saloanele spitalelor, ci in ambulanțe. Specialiștii de la Urgența, adica medicul de tura, asistentul și șoferul, sint primele persoane care intra in contact cu persoana infectata. In ei ne punem…

- Antreprenorii romani vor sa isi creasca capacitatea de productie, sunt pozitivi si stiu ca vor invinge criza provocata de COVID 19. Ioan Filip, presedintele si actionarul grupului Taparo, a declarant ca este convins ca antreprenorii romani vor gasi oportunitati, ca sa poata reinvia economia, anunța…

- Președintele PMP București, deputatul Sebastian Moise, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care anunța oficial ca PMP București este pregatit sa ajute persoanele vulnerabile de pe raza Capitalei. Voluntarii vor raspunde la solicitari și vor face cumparaturi pentru batranii aflați in imposibilitate…

- Criza provocata de COVID-19 a redus numarul donatorilor de sange Foto: anp.gov.ro. Criza provocata de COVID-19 a redus numarul donatorilor de sânge și a adus la impunerea de masuri speciale pentru a evita riscul de îmbolnavire. Specialiștii atrag atenția ca spitalele au, în…

- Odata cu cresterea numarului de cazuri si a masurilor luate de autoritati pentru prevenirea raspandirii COVID-19, efectul asupra mediul de afaceri este tot mai puternic, majoritatea industriilor sunt afectate direct sau indirect. Scolile si afterschool-urile inchise, evenimentele anulate,…

- Epidemia de coronavirus (Covid-19) va arunca economia mondiala in cea mai severa scadere a activitatii economice de la criza financiara globala, a avertizat, luni, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), transmite agerpres.ro.