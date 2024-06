Reducerile nu atrag consumatori europeni. Se prelungește criza costului vieții Giganții alimentari și comercianții cu amanuntul devin excesiv de dependenți de reduceri pentru a impulsiona vanzarile, semn ca cererea consumatorilor nu se redreseaza. Companiile din intreaga Europa incearca din ce in ce mai mult sa atraga cumparatorii afectați de inflație prin reducerea prețurilor la alimente și la alte produse de consum. Cu toate acestea, reducerile […] The post Reducerile nu atrag consumatori europeni. Se prelungește criza costului vieții first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

