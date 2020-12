Covid-19: 7 din 10 români se tem mai mult de internarea în spital decât de infectare Un studiu realizat in aceasta toamna de Coaliția Romania Sanatoasa arata ca unul din doi romani considera ca pandemia de coronavirus i-a afectat puternic sau foarte puternic stilul de viața. De asemenea, majoritatea celor care au raspuns cercetarii se tem mai mult de spitalizare (69,46%) decat de infectarea cu noul coronavirus și consecințele Covid-19 (49,7%). Totodata, aproximativ 29% dintre ei se tem de lipsa posibilitații de asistența medicala, iar in jur de 22% se tem de masurile de restricție care le dau viața peste cap. Romanii și-au facut stocuri de medicamente Conform studiului citat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii folosescu un complex de vitamine compus din vitamina C, D3 și Zinc, susținand ca ar face imunini in tratarea coronavirusului. Specialiștii contrazic insa aceste informații. Citește și: Cate persoane poate infecta un pacient COVID. Streinu-Cercel: In patru zile vom avea trei persoane.…

- Medicii de familie care au in sarcina sa trateze pacienții testați pozitiv cu coronavirus, dar care nu necesita internare in spital, spun ca nu au inca un protocol dupa care sa-și ingrijeasca bolanvii. Un doctor din Dolj povestește ca el mai mult monitorizeaza starea de sanatate și nu trateaza boala.

- Platforma Corona-Forms, dezvoltata de Ministerul Sanatatii si de STS și prin intermediul careia rezultatele testelor COVID venite de la laborator vor ajunge prin SMS simultan la pacient, la medicul de familie si la DSP, este operationala de miercuri, a anunțat Nelu Tataru, conform Hotnews. Ministrul…

- Social DSP Teleorman: Medicii de familie sunt obligați sa monitorizeze persoanele confirmate cu COVID-19 30/10/2020 14:45 Toți pacienții depistați la testarea RT-PCR cu rezultat pozitiv pentru SARS-CoV-2 trebuie sa-și anunțe medicii de familie despre situația in care se afla, precum și despre locul…

- Este posibil ca medicii de familie care se ocupa de pacienți care au COVID-19 sa primeasca un bonus financiar. Anuntul a fost facut astazi de premierul Ludovic Orban, potrivit HotNews. Șeful Guvernului a precizat ca va avea discuții, alaturi de ministrul Sanatații, cu reprezentanții medicilor de familie.…

- Modificari in acordarea concediilor de familie sunt trecute intr-un ordin comun al Ministerului Sanatații și al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial. Potrivit documentului, concediile medicale pentru COVID-19 vor putea fi acordate și de medicii de familie, de la momentul…

- Concediile medicale pentru COVID-19 vor putea fi acordate și de medicii de familie, dar numai pentru perioada dintre momentul confirmarii infecției cu virusul și momentul internarii in spital, in cazul in care internarea in spital intarzie cateva zile, de la momentul testului pozitiv, potrivit hotnews.…

- Ministrul Sanatații susține ca pe perioada verii pacienții cu boli cronice nu și-au consultat medicii de familie și au devenit astfel mai vulnerabili in fața infecției cu coronavirus pentru ca au permis sa avanseze o boala preexistenta. Declarația lui Tataru vine in contextul in care pe perioada epidemiei,…