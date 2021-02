Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile franceze au revizuit din nou condițiile de intrare a persoanelor pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, incepand cu data de 31 ianuarie 2021, ora 00:00, toate persoanele cu varsta de peste 11 ani care sosesc…

- Incepand cu data de 31 ianuarie 2021, ora 00:00, toate persoanele cu varsta de peste 11 ani care sosesc in Franta din tarile spatiului european Uniunea Europeana, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Vatican si Elvetia au obligatia de a prezenta companiei de transport si autoritatilor…

- Ministerul Afacerilor Externe face precizari legate de modificarea conditiilor de intrare pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul pandemiei de COVID-19 In continuarea informatiilor transmise in data de 22 ianuarie 2021 privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul…

- Votul in strainatate pentru alegerile parlamentare din Romania s-a incheiat odata cu inchiderea ultimelor sectii de votare de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii si Canadei, la ora locala 21.00 (07.00 ora Romaniei). In total in afara tarii au votat 265.490 de alegatori. Cea mai mare prezenta…

- In diaspora au votat peste 87.500 de romani pana duminica la 7.00 (ora Romaniei), la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor. Votul in strainatate la scrutinul parlamentar este in plina derulare si duminica in mai multe tari, iar alte sectii urmeaza sa se deschida, potrivit Agerpres. Cele mai multe…

- Numarul românilor din afara tarii confirmati cu noul coronavirus ramâne 6.864, iar cel al deceselor - 126, informeaza, sâmbata, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, 1.935 de români au fost confirmati, pâna…

- Numarul total al romanilor din strainatate confirmat de infecția cu noul coronavirus este de 6.863, cu unul mai mult decat in ultimul raport, in timp ce numarul deceselor este de 126, informeaza marți Grupul de comunicare strategica (GCS), potrivit AGERPRES.De la inceputul epidemiei pana in prezent,…

- In acelasi interval, la 6 noiembrie 2020, s-au inregistrat cele mai multe cazuri in 24 de ore, respectiv 10.260 si cele mai multe decese, respectiv 146 (4 noiembrie) de la debutul pandemiei in tara noastra. Si la nivel mondial, se observa mentinerea trendului de crestere a numarului de cazuri si…