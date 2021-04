Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (DRDP) avertizeaza soferii ca ninge abundent in mai multe zone din judetele Covasna si Harghita, in special in Pasul Oituz aflat la limita cu judetul Bacau, si le recomanda soferilor sa isi echipeze masinile cu cauciucuri de iarna daca circula pe drumurile acoperite cu zapada.



"In acest moment ninge abundent in nord-estul judetului Covasna, pe DN11, zona Pasul Oituz, si DN2D, la limita cu judetul Vrancea. De asemenea, s-a depus un strat nou de zapada in mai multe zone din judetul Harghita, mai ales in zonele inalte din nordul judetului",…