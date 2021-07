Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect pilot de protejare a apelor si biodiversitatii cu ajutorul unor insule plutitoare artificiale a fost lansat vineri, in lacul de la Reci, de catre Centrul de Cercetari Subacvatice din judetul Covasna si Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului Romaniei. Scafandrul Szabo…

- Primele doua insule plutitoare numite plauri au fost amplasate astazi pe lacul din comuna covasneana Reci. Ele sunt rodul unui proiect de durata derulat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabila al Guvernului Romaniei impreuna cu Asociatia Centrul de Cercetari Subacvatice din judetul Covasna. Consilierul…

- Astazi, 15 iulie 2021, a avut loc recepția lucrarilor la obiectivul de investiții “Amenajare spațiu verde pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalau – etapa I”, situat pe strada Lacului. Pentru a transforma aceasta zona degradata și pentru a-i oferi utilitate, au fost executate urmatoarele…

- Turistii sunt asteptati la Gradina de vara din Eforie Sud, deschisa zilnic in perioada 14 iunie - 12 septembrie, cu filme, expozitii, ateliere creative si educative, concerte si multe altele, evenimente organizate in cadrul proiectului artistic si cultural Eforie Colorat. Gradina de vara va…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Covasna va demara la sfarsitul acestei saptamani o campanie de informare si vaccinare antiCOVID-19 in localitatile din mediul rural, a anuntat joi, conducerea institutiei. Potrivit directorului executiv al DSP Covasna, Agoston Laszlo, echipele de vaccinare…

- In Municipiul Constanța se lanseaza campania „Schimba PET-ul cu biletul”, o inițiativa unica in Romania, prin care locuitorii și turiștii vor putea circula cu mijloacele de transport in comun, platind la schimb cu PET-uri și doze de aluminiu. Vineri, 21 mai 2021, locuitorii și turiștii din Constanța…

- Cei interesați sunt asteptati in perioada urmatoare cu o oferta variata de spectacole, expoziții și cu multe alte evenimente Ca urmare a scaderii ratei de incidența și a relaxarii restricțiilor, instituțiile de cultura din Sfantu Gheorghe iși pot relua activitatea, cu respectarea masurilor de prevenire…