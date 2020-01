Stiri pe aceeasi tema

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident rutier produs luni dupa masa, pe strada Lacramioarei din Sfantu Gheorghe, cauza probabila, potrivit IPJ Covasna, fiind nepastrarea distanței corespunzatoare.

- Elevii de liceu din Sfantu Gheorghe au inceput deja concursurile in cadrul scolilor, iar fiecare ambasador sportiv s-a intalnit cu elevii liceului pe care il reprezinta. Dupa cum v-am anuntat deja, evenimentul de deschidere a campionatului a avut loc la inceputul lunii noiembrie, timp in care școlile…

- Peste 60 de mesteri si mestesugari isi vor expune produsele in cadrul Targului de Craciun care se va desfasura in perioada 13-24 decembrie in Piata Centrala din Sfantu Gheorghe. Pentru a sustine economia locala, autoritatile pun si in acest an un mare accent pe produsele locale si handmade create de…

- Școala Gimnaziala „Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe aniverseaza 25 de ani de existența, prilej cu care organizeaza o serie de manifestari. Activitațile, desfașurate sub genericul „Zilele Școlii”, sunt dedicate omagierii patronului spiritual al instituției, Mitropolitul Nicolae Colan. Acestea vor fi…

- Organizatorii au pregatit pentru editia din acest an a Targului de Craciun din Timisoara un amplu program artistic. Acesta se va desfasura pe durata a 22 de zile, vor fi concerte, dar cei care vor vizita targul vor avea parte si de numeroase modalitati de divertisment si cu o larga paleta a produselor…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au hotarat sa decoreze orasul cu doua coroane de Advent in cinstea apropierii Craciunului, pe care le vor amplasa in centrul municipiului si in zona Garii. Potrivit reprezentantilor Primariei, coroanele vor fi albe si vor fi impodobite cu decoratiuni realizate…

- Centrul de Cultura Arcus și Muzeul Național George Enescu organizeaza marți, 12 noiembrie 2019, concertul de muzica de camera „Enescu pe ințelesul tuturor” sustinut de Ioana Maria Lupașcu (pian) și Ștefan Ignat (bariton). Recitalul va avea loc de la ora 18, in Sala de concerte de la Casa Bastion (Sf.…

- In organizarea Fundației „Mihai Viteazul”din Sfantu Gheorghe, duminica a avut loc a 30-a ediție a manifestarii „MIHAI VITEAZUL ȘI VISUL UNIRII”, care s-a desfașurat la Grupul Statuar al primului unificator de țara, din centrul municipiului. Sub soarele cald și bland de sfarșit de octombrie, locuitori…