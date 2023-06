Cotidianul britanic The Telegraph va fi scos la vânzare

Bank of Scotland – fata de care grupul este indatorat – a declarat pentru AFP ca, din cauza datoriilor restante si fara niciun semn de rambursare, Bank of Scotland nu a avut, din pacate, de ales decat sa numeasca administratori de insolventa pentru B.UK. Limited”, societatea-mama care controleaza Telegraph Media Group, detinuta de bogata familie Barclay. Bank of Scotland explica faptul ca este un „act de ultima instanta”, din cauza lipsei unui acord cu grupul pentru rambursarea datoriilor. Potrivit presei britanice, valoarea datoriei este de aproximativ un miliard de lire sterline (1,16 miliarde…