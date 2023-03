Stiri pe aceeasi tema

- Irakul a oprit sambata exportul de petrol din regiunea semiautonoma Kurdistan si campurile petrolifere din Kirkuk, dupa ce Bagdadul a castigat un arbitraj impotriva Turciei, transmite Reuters.Decizia a stopa transportul a 450.000 de barili pe zi (bpd) de petrol are legatura cu un caz din 2014, cand…

- Bitcoin a crescut luni, deoarece unii investitori s-au orientat catre monedele digitale pe fondul crizei din sectorul bancar tradițional. A urcat cu 5%, la 28.378 dolari. In 24 de ore, valoarea tuturor acestor monede aflate in circulație a caștigat 26 de miliarde de dolari. Revenirea bitcoin vine pe…

- Semnele timpurii ale unei reveniri la stabilitatea pietei s-au estompat dupa ce cel mai mare investitor al Credit Suisse, Saudi National Bank, a declarat ca nu va putea sa-i ofere mai mult ajutor financiar. Anuntul a dus la scaderea puternica a actiunilor Credit Suisse si ale altor actiuni europene.…

- Cotatia petrolului si-a continuat miercuri tendinta descrescatoare, titeiul WTI, de referinta pe piata americana, atingand cel mai redus nivel de dupa luna decembrie 2021, pe fondul ingrijorarilor cu privire la impactul economic potential al problemelor de la Credit Suisse, dupa

- Strategiile de investitii care iau in considerare riscurile de mediu, sociale si de guvernanta (ESG) sau investesc in companii care doresc sa aiba un impact pozitiv asupra climei, oamenilor si lumii naturale au strans mii de miliarde de dolari la nivel global. Cu toate acestea, doua treimi din cei 77…

- Sectorul cipurilor de memorie, renumit pentru ciclurile sale de boom și de criza, iși schimbase modul de operare. O combinație intre un management mai disciplinat și noi piețe pentru produsele sale – inclusiv tehnologia 5G și serviciile cloud – urma sa asigure companiilor obținerea unor caștiguri mai…

- "Avatar 2: The Way of Water" a continuat sa domine box office-ul nord-american de weekend cu venituri mai mari de 15 milioane de dolari, potrivit estimarilor Exhibitor Relations, devenind al patrulea cel mai rentabil film din toate timpurile, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Guvernul chinez dorește sa devina lider mondial in domeniul inteligenței artificiale pana in 2030. In prezent, chinezii sunt deja a doua piața ca marime in acest sector. Sectorul valoreaza peste 30 de miliarde de dolari, fara a mai pune la socoteala subvențiile mari, pentru care au fost distribuite…