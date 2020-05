COTAR: RCA va ajunge la prețuri din Vest, dar despăgubirile vor rămâne la nivelul actual Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) avertizeaza ca liberalizarea prețul RCA ar duce la situatia in care prețul politei sa poata crește dupa pofta asiguratorului, iar ASF nu va mai putea interveni, valoarea RCA urmand sa creasca treptat, in urmatorii 5 ani, ajungand la 400 de euro. COTAR susține ca firmele de asigurari […] The post COTAR: RCA va ajunge la prețuri din Vest, dar despagubirile vor ramane la nivelul actual appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- COTAR avertizeaza ca liberalizarea prețul RCA ar duce la situatia in care prețul politei sa poata crește dupa pofta asiguratorului, iar ASF nu va mai putea interveni, valoarea RCA urmand sa creasca treptat, in urmatorii 5 ani, ajungand la 400 de euro.Confederația Operatorilor și Transportatorilor…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 21 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.585 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.581 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1151 persoane diagnosticate…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) susține ca restricțiile impuse de autoritați dupa data de 15 mai, in ceea ce privește transportul de persoane, vor genera costuri suplimentare, care vor fi suportate de firme cu „riscul falimentului”.Potrivit unui…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a declarat, la Digi24, ca, in Romania, va fi recoltata plasma de la pacienții vindecați de Covid-19 pentru a fi transferata altor persoane, aflate in stare critica. Tataru a precizat a spus ca Romania a primit o donație de trei aparate de plasmafereza, iar in prezent…

- Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a subliniat, intr-o intervenție la Digi24, ca in aceasta perioada nu incurajeaza deloc transportul muncitorilor sezonieri in Marea Britanie. Diplomatul roman a recunoscut ca a avut solicitari privind cautarea unor soluții pentru transferul muncitorilor…

- Autoritațile au mai confirmat, marți dupa amiaza, trei decese din cauza coronavirusului in Romania. Bilanțul total a ajuns la 72 de decese. Ultimele trei cazuri: Femeie, 60 ani, județul Ialomița. Persoana cu Insuficiența renala cronica, dializata, cu HTA si hepatita cronica cu virus B, debut in 23.03.2020…

- 1.452 de romani sunt infectați, iar 29 și-au pierdut viața din cauza COVID-19. Acesta este ultimul “bilanț” oficial al pandemiei in Romania, potrivit comunicarii oficiale transmise, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului. “Pana astazi, 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Al optulea deces al unui pacient infectat cu noul tip de coronavirus a fost inregistrat in Romania luni dimineața. Este vorba despre un barbat in varsta de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, confirmat pozitiv in data de 19.03.2020. Pacientul a sosit pe data de 07.03.2020…