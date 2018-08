Stiri pe aceeasi tema

- S-a stins din viața Costel Geambașu, unul dintre cei mai apreciați cantareți buzoieni ai anilor ’90. In varsta de 67 de ani, Costel Geambașu a fost rapus de cancer, insa a cantat cu același patos pana in ultima clipa, așa cum a facut-o intreaga viața, scrie reporterbuzoian.ro.Costel Geambașu…

- Costel Geambașu s-a nascut pe data de 18 ianuarie 1951, in satul Smardan, județul Buzau. Alaturi de Azur și Generic, Odeon este unul dintre primele grupuri care au contribuit la apariția muzicii de petrecere și pahar moderna, folosind ca sursa de inspirație muzica pop din țarile balcanice…

- Costel Geambașu, celebrul cantareț din anii 90, a murit, in casa sa din localitatea Smardan, dupa o lunga si grea suferinta. Costel Geambasu s-a nascut pe 18 aprilie 1951 si a devenit unul dintre cei mai iubiti cantareti de muzica de petrecere, cu piese precum ,,Trenul vietii” sau ,,Cenusareasa”. Costel…

