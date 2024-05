Stiri pe aceeasi tema

- Kylian Mbappe se pregatește sa joace ultimul sau meci pe Parc des Princes pentru Paris Saint-Germain, intr-un moment plin de semnificație pentru fotbalistul in varsta de 25 de ani. Eliminarea echipei PSG din Liga Campionilor a adus un gust amar pentru Mbappe și colegii sai, insa acest lucru nu ii va…

- Astazi are loc cel de-al doilea meci din prima manșa a semifinalelor UEFA Champions League, Borussia Dortmund – PSG, de la ora 22:00 Julien Laurens a urmarit Paris Saint-Germain (PSG) de-a lungul anilor și, vorbind inainte de semifinala UEFA Champions League impotriva Borussiei Dortmund din Bundesliga,…

- Paris Saint-Germain a invins in deplasare formatia FC Lorient, cu scorul de 4-1, miercuri seara, intr-o partida restanta contand pentru etapa a 29-a din Ligue 1 si s-a apropiat la un singur pas de castigarea celui de-al 12-lea sau titlu de campioana a Frantei, potrivit Agerpres

- Paris Saint-Germain cauta sa il transfere pe Lamine Yamal, starul Barcelonei, pe care il identifica drept un potențial inlocuitor pentru Kylian Mbappe. Campioana din Ligue 1 ar pregati o oferta de 200 de milioane de euro, potrivit Le Parisien, potrivt mediafax.

- Paris Saint-Germain, liderul campionatului de fotbal al Frantei a obtinut o victorie categorica pe teren propriu, cu scorul de 4-1, in fata formatiei Olympique Lyon, duminica seara, in cea de-a 30-a etapa din Ligue 1, in conditiile in care si-a menajat vedetele Kylian Mbappe si Ousmane Dembele, potrivit…

- Mijlocasul echipei FC Barcelona, Joao Felix (24 de ani), crede ca francezul Kylian Mbappe, de la Paris Saint-Germain, este cel mai bun atacant din lume, potrivit news.ro"Poate ca este cel mai bun atacant din lume", a spus fostul jucator al Benficai.

- Deco, directorul sportiv al ocupantei locului 3 din La Liga, Barcelona, a decis ca Luis Enrique, tehnicianul liderului din Ligue 1, Paris Saint-Germain, sa fie opțiunea prioritara de inlocuitor pentru Xavi, care și-a anunțat plecarea la finalul sezonului curent, in vara. Contractul antrenorului spaniol…

