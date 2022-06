Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a fost trimis in judecata luni de catre procurorii DNA, in dosarul in care este acuzat ca a primit mita 22 de tone de tabla in perioada in care era ministru al Mediului. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii au dispus trimiterea in judecata,…

- „De astazi pot vorbi liber, pot sa ma apar și sa demontez piesa cu piesa un dosar care este construit pe speculații, un dosar care a ținut agenda publica la nevoie, adica atunci cand au trebuit sa fie reașezate taberele politice”, afirma Costel Alexe, dup

- Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a fost trimis in judecata luni de catre procurorii DNA, in dosarul in care este acuzat ca a primit mita 22 de tone de tabla in perioada in care era ministru al Mediului.

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, sustine, dupa ce a fost trimis luni in judecata de procurorii DNA, ca va demonta piesa cu piesa acuzatiile care i se aduc, el calificand dosarul drept unul construit pe speculatii, care "a tinut agenda publica la nevoie". Fii la curent…

- Fostul ministru al Mediului, Costel Alexe (PNL), trimis in judecata de DNA, pentru mita. Este acuzat ca a primit 22 de tone de tabla pentru a aproba certificatele de emisii de gaze pentru combinatul siderurgic de la Galați.Potrivit DNA, fostul ministru al Mediului in Guvernul Orban ar fi pretins de…

- Afacerea cu tabla derulata in urma cu trei ani s-a terminat rau pentru Costel Alexe, seful CJ Iasi. El a fost trimis in judecata, potrivit unui comunicat DNA pe care vi-l prezentam mai jos: Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de Combatere a Coruptiei au dispus trimiterea…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, la data faptelor ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita si instigare la delapidare, dupa ce ar fi primit de la o persoana din conducerea unui…

- Constantin Metehoiu, la data faptelor director al Sucursalei Curtea de Arges din cadrul "Hidroelectrica", trimis in judecata in urma cu doi ani de DNA dupa ce a construit fara autorizatie din banii companiei un ponton plutitor pe malul lacului Vidraru pentru ambarcatiunile sale, ar putea scapa de dosarul…