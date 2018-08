Decoperirea cocainei in fructele aduse din Costa Rica a fost facuta in principala piata de fructe si legume din Madrid, informeaza AFP.

Fructele de ananas au fost 'complet golite si umplute cu cilindri compacti de cocaina', cantarind intre 800 grame si un kilogram, 'acoperiti cu un strat de ceara sau parafina galbuie', folosit pentru a ascunde mirosul de droguri, a declarat politia intr-un comunicat.

Persoane arestate

Sapte persoane au fost arestate, trei in Madrid si patru in Barcelona. Transportul de ananas din Costa Rica a fost descarcat la Setubal, in Portugalia si…