- Mirela Vaida a avut parte de un incident extrem de neplacut și total de neașteptat in cadrul emisiunii ”Te cunosc de undeva”. Prezentatoarea de la ”Acces Direct”, chiar in timpul show-ului pe care l-a pus in scena s-a prabușit in fața colegilor și a juriului.

- Cosmina Adam a facut astazi declarații surprinzatoare la Antena Stars. Frumoasa asistenta de la Acces Direct a scos la suprafața detalii neștiute din viața ei amoroasa și a spus public cum iși dorește sa arate viitorul ei iubit. Totodata, celebra artista a marturisit ca-și dorește sa devina mama și…

- Marcela Fota a vorbit pentru prima data la Acces Direct despre tragedia prin care a trecut. La doar o zi dupa Craciun, soțul ei, marea sa dragostea, a incetat din viața in urma unui infarct. Acum, Marcela Fota incearca in fiecare zi sa vada luminița de la capatul tunelului, exact așa cum chiar ea spune.

- Doar cateva ore ne mai despart de premiera noului sezon Te cunosc de undeva!, de la Antena 1. Printre concurenți, nimeni alta decat Mirela Vaida! Ce sacrificii a facut prezentatoarea de la Acces Direct pentru noul sezon al transformarilor? O va interpreta pe Shakira in prima ediție!

- Mirela Vaida este una dintre persoanele publice care iși doresc deschiderea școlilor. Prezentatoarea de la Acces Direct a explicat de ce considera ca masura este necesara la știrile de la Antena 3.

- Desparțire bomba la Acces Direct! Dupa ce mai multe cupluri celebre din showbiz-ul autohton și-au spus „adio” și Cosmina Adam, asistenta indragitei emisiuni, s-a separat de iubitul ei! Bruneta a facut anunțul in fața telespectatorilor! Iata ce sfaturi i-a dat Mirela Vaida!