Cosmin Tabără, ales președintele PNL Timișoara, după tensiuni între liberali, aplanate de Poliție Cea de-a doua conferinta de alegeri a liberalilor din orașul de pe Bega a fost marcata, sambata, de tensiuni intre membrii liberali, care au fost aplanate numai dupa intervenția Poliției.Problemele au pornit in momentul in care s-a aflat ca regula pentru acces este aceea ca participanții la conferința de alegeri trebuie sa fie inregistrați și sa primeasca o brațara pentru a putea sa voteze. Au intervenit polițiștii pentru a opri scandalul. VIDEO Alegeri cu scandal la PNL Timiș, au fost chemate forțele de ordine Cosmin Tabara a primit votul a 238 de electori, in timp ce contracandidatul sau, Claudiu… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

