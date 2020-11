Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Jiangsu Suning, antrenata de romanul Cosmin Olaroiu, este noua campioana a Chinei, dupa ce a invins-o joi cu 2-1 pe Guangzhou Evergrande, in a doua mansa a finalei Superligii, meciul tur incheindu-se 0-0, informeaza agerpres . Golurile echipei lui Olaroiu au fost inscrise de Eder (minutul…

- Gungzhou Evergrande a invins, luni, cu scorul de 3-1 (1-0), echipa Beijing Guoan, in mansa a doua a semifinalelor campionatului chienz de fotbal, potrivit news.ro.Au marcat: Talisca '39 (p), Paulinho '56 si '81 / Yuning '61.Echpa antrenata de Fabio Cannavaro merge in finala, dupa 0-0, in prima…

- Jiangsu Suning, echipa antrenata de Cosmin Olaroiu, o va intalni in ultimul act al Super Ligii Chinei pe Guangzhou Evergrande, de opt ori campioana din 2011. Jiangsu Suning, echipa antrenata de Cosmin Olaroiu, s-a calificat in finala dupa o victorie spectaculoasa in returul cu Shanghai SIPG, scor 2-1…

- Cosmin Olaroiu și Jiangsu Suning au caștigat ultimul meci jucat in grupa A, 1-0 cu Shenzhen, și vor juca in "sferturile" campionatului cu Chongqing sau Hebei. A doua victorie consecutiva pentru Cosmin Olaroiu in Super Liga Chinei. Dupa 2-1 in fața campioanei Guangzhou Evergrande, echipa antrenata de…

- Jiangsu Suning, echipa lui Cosmin Olaroiu și liderul grupei A in Super Liga Chinei inaintea rundei, a fost invinsa acasa de Shanghai Shenhua (0-1). Inaintea acestei etape, Cosmin Olaroiu era lider in prima grupa a Super Ligii Chinei cu Jiangsu Suning, avand 10 puncte (singurul neinvins in 4 etape),…