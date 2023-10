Stiri pe aceeasi tema

- Cosmarul continua pentru cei peste 200 de romani care locuiesc in Fasia Gaza. Iadul declansat de Hamas in urma cu 13 zile i-a impins la limita supravietuirii: fara apa, fara curent electric si traind fiecare clipa cu spaima unor noi atacuri.

- Patru romani cu dubla cetațenie au murit și unul este dat disparut. Peste 2.000 de oameni au revenit in Romania, insa 350 sunt blocați in Fașia Gaza. Oamenii povestesc cum de cand a izbucnit razboiul nu mai au liniște și „se așteapta in orice clipa sa moara”.

- 350 de romani se afla in Fașia Gaza. Aproximativ 200 au solicitat sprijin pentru a pleca, insa situația de securitate nu a permis evacuarea acestora. Potrivit purtatorul de cuvant al Ministerului roman de Afaceri Externe, Radu Filip, autoritatile romane au in atentie 350 de cetateni romani, dintre care…

- Cetațenii romani blocați in Fașia Gaza implora autoritațile de la București sa ii ajute sa vina in țara. Reprezentanții MAE spuneau ieri ca sunt aproximativ 350 de cetațeni romani in Fașia Gaza.