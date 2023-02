Coșmar în Oltenia. Încă trei cutremure în această noapte. Numărul total al replicilor se apropie de 600 Institutul de Fizica Pamantului a publicat trei comunicate prin care informeaza asupra activitații seismice din noaptea de 18 spre 19 februarie.Deși cutremurele au fost de mica intensitate, numarul acestora indica faptul ca activitatea seismica este inca intensa in regiune.Primul cutremur a avut loc la 00:47In ziua de 19.02.2023, 00:47:59 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.1, la adancimea de 13.4 km. Cutremurul s-a produs la 107km NV de Craiova, 109km SV de Sibiu, 143km V de Pitesti, 161km SE de Timisoara, 180km SE de Arad, 184km S de Cluj-Napoca,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

