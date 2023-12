Corporația și fotbalul, eșec total! Milioanele lui Șucu se scurg printre degete. Rapidul pare a fi o gaura neagra pentru afaceristul atat de versat. Deși toata lumea se aștepta la performanțe notabile, dupa venirea sa la conducere, echipa de fotbal continua sa arate o forma mediocra, departe de așteptarile fanilor și pretențiile acționarului corporatist. In 2022, milionarul Dan Șucu, patronul […] The post Corporația și fotbalul, eșec total! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

