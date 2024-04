I se ia ușor-ușor lui Șucu de „farmecul vieții” ? Abia acum afla milionarul Dan Șucu ce inseamna fotbalul. Mobila e aceeași mereu, insa, in fotbal, azi bați 4-0 pe FCSB, maine te arunca in aer Craiova și CFR. Rapidul este genul de afacere cu care Șucu nu este obișnuit. Intrebarea este cat de repede se poate satura un corporatist de asemenea bussiness exasperant? Dupa […] The post I se ia ușor-ușor lui Șucu de „farmecul vieții” ? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

