- Țarile balcanice care nu fac parte din blocul comunitar vor primi un ajutor in lupta impotriva coronavirusului din partea Uniunii Europene, relateaza DPA, citata de Agerpres . Uniunea Europeana va trimite 651.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 catre șase tarile balcanice: Serbia, Muntenegru, Albania,…

- Sefii diplomatiilor rusa si chineza au criticat marti politica statelor occidentale cu privire la vaccinurile impotriva coronavirusului, aparandu-se la randul lor de orice acuzatie de "oportunism" si asigurand ca nu cauta decat sa "salveze vieti", relateaza AFP. Aceste declaratii intervin in plina perioada…

- La 60 de zile de la investirea lui Joe Biden in fruntea administrației de la Washington, scenariul politicii externe americane pentru urmatorii patru ani capata un contur tot mai clar. Dupa o ultima...

- In timp ce Uniunea Europeana intampina tot felul de obstacole in se confrunta cu intarzieri in furnizarea dozelor de vaccin COVID, Beijingul si Moscova si-a intensificat prezenta in Balcanii de Vest, unde livreaza vaccinul produs in China (Sinopharm) si Sputnik V in Rusia, si castiga puncte in ofensiva…

- Diplomația va determina probabil cine va avea acces la vaccinurile impotriva coronavirusului in urmatoarele luni, au declarat un numar de analiști pentru CNBC, țari precum Rusia și China folosind una dintre marfurile cele mai solicitate din lume pentru a-și promova propriile interese, potrivit Mediafax.…

- CHIȘINAU, 8 feb - Sputnik. In urma vizitei sale la Moscova din 4-6 februarie, Borrell a menționat pe blogul sau ca Rusia se indeparteaza tot mai mult de Uniunea Europeana, anunța RIA Novosti. Potrivit comisarului european, pentru acest lucru poarta vina Rusia, care „percepe valorile democratice…

- Ungaria intentioneaza sa inceapa sa le administreze cetatenilor sai vaccinul anti-coronavirus Sinopharm, produs in China, in cursul lunii februarie, a anuntat vineri guvernul de la Budapesta, relateaza AFP. In ianuarie, Budapesta a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a semnat…