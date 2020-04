Portarul nationalei, Silviu Lung jr, izolat in baza de pregatire a formatiei sale Kayserispor, a declarat ca avea programata cununia civila in luna mai, dar coronavirusul i-a stricat planurile.Aflat in Turcia, Silviu Lung jr. a afirmat pentru site-ul FRF ca „in luna mai, urma ca eu și logodnica mea, Roxana, sa facem cununia civila. Dar, in condițiile acestea…”.Portarul de 30 de ani se afla de zece zile in cantonamentul echipei Kayserispor."Imi e mai ușor decat la mine in apartament. Sunt obișnuit cu viața in cantonament, in plus aici am posibilitatea de a ma pregati in condiții foarte bune: sala…