- Daca 90 la suta din populatia lumii ar purta masca atunci cand iese din casa, noul coronavirus ar disparea in aproximativ 50 de zile. Cel putin asta arata un studiu realizat de o echipa de cercetatori din Marea Britanie, Franta, Hong Kong si Finlanda.

- Marea Britanie este gata sa demareze cel mai vast studiu asupra unui medicament despre care se crede ca ar putea trata infectia cu coronavirus. 6.000 de pacienti vor lua parte la testarea medicamentului Tocilizumab, comercializat sub numele RoActemra ori Actemra. Tocilizumab este folosit in mod curent…

- BUCUREȘTI, 16 apr – Sputnik. Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus in Rusia a ajuns la 27 938 de persoane, a anunțat Centrul operativ rus pentru combaterea pandemiei COVID-19. © Sputnik / Сергей ГунеевKremlinul a comentat decizia lui Trump de a suspenda finanțarea OMSIn ultimele…

- Inca de la inceputul epidemiei de COVID-19, lumea a fost sfatuita sa poarte masca chirurgicala, sau chiar artizanala, la ieșirea din casa, cu scopul de a limita propagarea noului coronavirus. Insa, cercetatorii avertizeaza ca acestea pot deveni capcane. Potrivit cercetatorilor de la Universitatea din…

- Cercetatorii Universitații din Hong Kong au facut mai multe teste pentru a vedea care sunt temperaturile la care SARS-Cov-2 moare și pe ce suprafețe rezista cel mai mult. Astfel, nou coronavirus este afectat de temperaturile inalte, iar la o temperatura de aproximativ 4 grade virusul ramane activ, infecția…

- Autoritațile din intreaga lume iau masuri de prevenție din cauza extinderii cazurilor de infecție cu noul coronavirus SARS-CoV-2, care provoaca boala Covid-19, potrivit 360medical.ro.Ministrul Sanatații din Marea Britanie a admis ca autoritațile ar putea inchide orașe in cazul extinderii epidemiei,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat luni ca raspandirea cazurilor de infectii cu coronavirus intre persoane care nu au fost in China ar putea fi „scanteia care devine un incendiu mai mare", iar oamenii nu trebuie sa permita ca epidemia sa scape de sub control. Oficialii OMS sunt ingrijorati…

- Consulul General Cui Shaochun a sosit in orașul Ekaterinburg, situat in zona de est a Munților Urali, pentru a-și lua in primire noul post. Insa, in loc sa mearga la intrevederile stabilite in agenda oficiala, acesta a fost inștiințat ca nu are voie sa paraseasca reședința in urmatoarele doua sapamani.…