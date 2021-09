Coronavirusul a salvat stânga europeană Dupa un deceniu in care partidele și politicile socialiste și social-democratice se retrageau pe o mare parte a continentului, centrul-stanga european se bucura acum de o renaștere: oamenii s-au saturat de austeritate și vor un stat protector. Stanga guverneaza in Spania și Portugalia, in timp ce in Italia, Partidul Democrat de centru-stanga este una dintre […] The post Coronavirusul a salvat stanga europeana first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

