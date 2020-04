Coronavirusul a făcut cea mai tânără victimă: un bebeluş de 6 săptămâni a murit în SUA Un bebelus de sase saptamani, din Conneticut, SUA, a murit de COVID 19 si se crede ca este cea mai tanara victima a noului coronavirus din lume. Acesta a fost dus de urgenta la spital saptamana trecuta, in stare de inconstienta, dar nu a putut fi resuscitat. Moartea sa a fost anuntata miercuri de guvernatorul statului Conneticut, Ned Lamont, fara sa ofere alte detalii. "Cu o tristete sfasietoare, putem sa confirmam azi primul deces pediatric din statul Conneticut legat de COVID 19. Un nou nascut de sase saptamani, din zona Hartford, a fost adus inconstient la spital la sfarsitul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Bebelusul a fost adus inconstient la spital saptamâna trecuta si nu a putut fi resuscitat. Decesul a fost anuntat miercuri de catre guvernatorul Ned Lamont. Niciun alt detaliu nu a fost oferit despre acest caz. Lamont a spus ca cel mic ar putea fi cea mai tânara victima „de…

- Italia a avut 24 de ore ingrozitoare in lupta cu coronavirusul. 743 de persoane și-au pierdut viața, iar 5.249 de noi cazuri au fost confirmate. Italienii pareau sa fi reușit sa stapaneasca furia coronavirusului. In ultimele doua zile au inregistrat mai puține decese in comparație cu varful de sambata,…

- Romania: 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 Foto: MApN. Pâna astazi, 18 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 260 de cetațeni care au contactat virusul, 19 sunt…

- Guvernul din Muntenegru a confirmat marti primele doua cazuri de infectare cu noul coronavirus, transmite Reuters. Micutul stat ex-iugoslav era singurul din Europa care nu raportase persoane atinse de Covid 19.

- Clubul Deportivo Alaves, locul 14 in La Liga, a emis un comunicat prin care anunța ca doi membri din staff au coronavirus. Alaves a precizat ca a identificat doua cazuri de imbolnavire cu COVID-19 la doi membri din „structura tehnico-sportiva” a clubului. Acesta este primul caz aparut in Spania, țara…

- O persoana "in varsta" a murit in Norvegia dupa ce a fost infectata de noul coronavirus, au anuntat joi autoritatile locale, scrie AFP potrivit news.ro.Victima, a carei identitate nu a fost dezvaluita, "a murit la Spitalul Universitar din Oslo", a anuntat unitatea intr-un mesaj pe Twitter.…

- Elham Sheikhi, 23 de ani, care facea parte din nationala de futsal a Iranului, era spitalizata de zece zile. Primul fotbalist cu CORONAVIRUS. Un jurnalist a contactat si el Covid-19 In Iran s-au inregistrat 245 de cazuri de infectare cu coronavirus si 26 de decese. In total,…

- Doua persoane in varsta au murit din cauza noului coronavirus, au anuntat miercuri media oficiale iraniene, la cateva ore dupa ce au semnalat primele doua cazuri de contaminare in Iran cauzate de epidemie, relateaza AFP, preluat de Agerpres.