- O romanca venita in vacanta in insula greaca Creta impreuna cu sotul ei a fost confirmata sambata de autoritatile grecesti ca fiind infectata cu noul coronavirus, relateaza publicatia greaca keeptalkinggreece.com, conform Agerpres. Autoritatile sanitare si Protectia Civila locala au intrat in alerta…

- O fabrica de parbrize din zona industriala din municipiul Buzau a intrerupt astazi lucrul, la solicitarea DSP, care a dispus dezinfecția, dupa ce un muncitor a fost fost confirmat cu coronavirus, iar soției acestuia i s-au luat probe pentru analiza fiind suspecta de Covid 19. Au fost identificați trei…

- Un barbat de 55 de ani, angajat al unei fabrici de parbrize auto din Buzau, a fost confirmat cu coronavirus. Direcția de Sanatate Publica Buzau a demarat o ampla ancheta la fabrica respectiva și a decis deja izolarea mai multor contacți direcți ai bolnavului. Barbatul a inceput sa manifeste simptome…

- Un angajat al unei gradinite din Iasi a fost depistat pozitiv la COVID-19, in urma unei testari efectuate in cursul zilei de marti, acesta fiind al doilea caz de infectare in incinta unei institutii de invatamant, potrivit Agerpres.

- Un angajat al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica a fost testat pozitiv la noul tip de coronavirus. In acest sens, ANRE anunța ca a instituit regimul de autoizolare la domiciliu și activitate la distanța a personalului pentru perioada 03.06.2020 -17.06.2020.

- Un barbat de 60 de ani, angajat al Serviciului de Ambulanta Suceava, s-a stins in aceasta dimineața la Iași, in urma contractarii Covid-19.Ion Irimescu era șofer pe ambulanța și fusese testat pozitiv cu noul coronavirus in jurul datei de 20 aprilie, dupa ce incepuse sa se simta rau. El a fost ...

- Un angajat al Penitenciarului din Aiud a fost depistat pozitiv in urma testarii pentru Covid-19. Se pare ca barbatul a fost infectat de catre soția sa, care intre timp s-a vindecat. Aceasta este cadru medical in cadrul Spitalului Municipal Aiud. Potrivit unor surse, barbatul a fost in concediu de odihna,…

