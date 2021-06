​Coronavirus/SUA: Restricţiile la frontierele cu Mexic şi Canada au fost prelungite cu o lună Frontierele terestre ale SUA cu Canada si Mexic vor ramâne închise pentru calatorii neesentiale pâna cel putin pe 21 iulie, a anuntat duminica Departamentul american pentru securitate interna, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Prelungirea cu 30 de zile a fost anuntata dupa ce Canada a facut publica vineri extinderea restrictiilor care urmau sa expire luni si care sunt în vigoare din martie 2020 din cauza pandemiei noului coronavirus. Executivul american a organizat reuniuni la nivel de grupuri de lucru saptamâna trecuta cu Canada si Mexic.



De altfel, executivul american a organizat reuniuni la nivel de grupuri de lucru inca de saptamana trecuta cu Canada si Mexic in vederea luarii unor decizii in acest sens.S-au remarcat "evolutii pozitive in ultimele saptamani si participa cu alte agentii americane la grupurile de lucru ale expertilor…

Frontierele terestre ale SUA cu Canada si Mexic vor ramane inchise pentru calatorii neesentiale pana cel putin pe 21 iulie, a anuntat duminica Departamentul american pentru securitate interna, informeaza Reuters . Prelungirea cu 30 de zile a fost anuntata dupa ce Canada a facut publica vineri extinderea…

