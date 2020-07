Coronavirus/Spania: Catalonia ar putea lua măsuri mai stricte dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte Regiunea spaniola Catalonia ar putea lua masuri mai stricte pentru a limita contagiunea cu coronavirus daca situatia nu se imbunatateste in urmatoarele zece zile, a anunta luni liderul regional Quim Torra, citat de Reuters. Torra a avertizat ca in multe parti ale Cataloniei datele sunt similare cu situatia de dinainte de declararea masurilor de izolare la nivel national in Spania in martie. El a adaugat ca scopul administratiei sale este de a evita luarea unor masuri la fel de stricte ca cele de atunci. Autoritatile catalane au sfatuit, la 17 iulie, aproximativ patru milioane de persoane sa ramana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

