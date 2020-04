Coronavirus/Germania: Conservatorii lui Merkel, în creştere de popularitate în criza COVID-19 (sondaj) Blocul politic al cancelarului german Angela Merkel a atins noi cote de popularitate intr-un sondaj de opinie publicat vineri, care indica faptul ca germanii au incredere in modul in care conservatorii gestioneaza pandemia de COVID-19, relateaza dpa. Sondajul realizat de postul public ZDF a stabilit ca 39% dintre germani ar vota cu Uniunea Crestin-Democrata (CDU) sau aliatul lor regional Uniunea Crestin-Sociala (CSU, din Bavaria), daca duminica ar avea loc alegeri legislative, cu 4 puncte procentuale mai mult ca la inceputul lui aprilie. Este a treia crestere consecutiva in sondajele ZDF a aliantei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

