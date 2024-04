Sondaj INSCOP – Intenţie vot alegeri locale. PNL, creștere de peste 1 procent Conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro, PSD este creditat cu 28,4% din intentiile de vot la alegerile pentru consiliile locale, PNL cu 26,7%, iar AUR cu 14,4%. Sondajul, efectuat in luna aprilie, indica o scadere de peste 2 procente pentru PSD, o crestere de peste 1 procent pentru PNL si o scadere […] The post Sondaj INSCOP – Intentie vot alegeri locale. PNL, creștere de peste 1 procent first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent sondaj de opinie publicat de INSCOP arata ca alianța PSD-PNL este in creștere in ultima luna in preferințele votanților. In același timp, o scadere semnificativa au inregistrat partidele AUR și SOS. Sursa articolului: Sondajul care rastoarna lupta politica din Romania: Alianța PSD-PNL,…

- Sondaj INSCOP: Alianța PSD-PNL se afla in creștere, in timp ce AUR inregistreaza o scadere, dar ramane pe poziția secunda. Sondaj INSCOP: Alianța PSD-PNL se afla in creștere, in timp ce AUR inregistreaza o scadere, dar ramane pe poziția secunda Conform sondajului, cu 46,6% din intenția de vot la europarlamentare…

- Indicele ROBOR la 3 luni a scazut la 6,07%, de la 6,08%. Indicele ROBOR la 3 luni este cel in funcție de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei. Indicele ROBOR la 6 luni a scazut la 6,10%, de la 6,11%. Indicele de referința pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) a crescut…

- In anul 2023 au fost terminate 71454 locuinte, in scadere cu 1878 locuinte, fata de anul 2022. In trimestrul IV 2023 au fost date in folosinta 21461 locuinte, in crestere cu 923 locuinte, fata de trimestrul IV 2022, potrivit INS. In trimestrul IV 2023 au fost date in folosinta 21461 locuinte, in crestere…

- PSD-PNL ar obtine 43,7% din voturi la alegerile europarlamentare, AUR - 20,6%, iar Alianta Dreapta Unita - 13,7%, arata datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. In ceea ce priveste votul la alegerile locale, in cazul consiliilor locale, PSD ar obtine 30,6%, PNL - 25,6%, AUR - 17,4%,…

- PSD și PNL au decis comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale pe baza unui sondaj Avangarde, potrivit caruia 53% dintre romani iși doresc aceasta comasare. Sondajul a fost realizat pe 19 și 20 februarie.

- ▪Relativa stabilitate a activitații in industria prelucratoare, comerțul cu amanuntul și in servicii ▪Scadere moderata a numarului de salariați in construcții ▪Creștere accentuata a prețurilor in comerțul cu amanuntul Industrie prelucratoare In cadrul anchetei de conjunctura din luna ianuarie 2024,…

- Intrebati daca au auzit despre protestele transportatorilor si ale agricultorilor 96,2% dintre respondenti raspund afirmativ. Procentul celor care nu au auzit este de 3,6% , iar cel al non-raspunsurilor de 0,2% 93,6% dintre respondenti considera ca transportatorii si agricultorii care au declansat miscari…