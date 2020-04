Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Bogota au lansat anchete judiciare impotriva ministrului agriculturii si a mai multor guvernatori si functionari banuiti de fapte de coruptie in gestionarea fondurilor destinate combaterii pandemiei de Covid-19, a anuntat vineri parchetul columbian, transmite AFP.Cei vizati…

- Ciclistul columbian Fernando Gaviria s-a intors miercuri in tara sa natala din Emiratele Arabe Unite, unde a fost spitalizat mai multe saptamani din cauza noului coronavirus, fiind externat pe 26 martie, dupa ce ultimele teste care i s-au facut au fost negative la Covid-19, informeaza EFE. Revenirea…

- Lupta impotriva temutului virus COVID 19 este axata pe combatere si prevenire. Autoritatile incearca sa fie cu doi pasi inaintea evolutiei, pregatind unitati medicale mobile si alocand forte catre spitalele centre din tara. In cadrul ultimei conferinte de presa sustinuta de catre ministrul afacerilor…

- Guvernul finlandez a plasat in izolare zona capitalei Helsinki, focarul epidemiei de coronavirus in Finlanda, pentru a opri deplasarile si a evita astfel raspandirea noului coronavirus in tara, relateaza Reuters.Deplasarile din sau catre regiunea Uusimaa au fost interzise incepand de vineri…

- Autoritațile au anunțat ca inca 33 de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, au fost confirmate de la ultimul anunț. „Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 217 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). Dintre cei 217…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca informatii actualizate referitoare la masurile adoptate de statele europene in contextul noului coronavirus au fost publicate pe site-ul MAE, la sectiunea „Atentionari de calatorie – Europa – COVID-19”, potrivit Agerpres. De exemplu, in cazul Italiei, MAE recomanda…

- Autoritațile au anunțat sambata seara doi noi bolnavi de coronavirus, bilanțul ajungand la 118 cazuri confirmate oficial in Romania.Caz 117 Femeie, 43 ani din Vaslui, venita din Italia, aflata in carantina la Arad, va fi internata la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara Caz 118…

- Prefectul de Argeș, Emanuel Soare, a anunțat ca la nivelul județului numarul centrelor de carantina este in creștere. Autoritațile locale se pregatesc pentru un nou val de persoane care urmeaza sa fie bagate in carantina, motiv pentru care sunt amenajate noi spații de cazare a persoanelor suspecte…