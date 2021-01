Presedintele rus Vladimir Putin a evocat impreuna cu cancelarul federal german Angela Merkel eventualitatea unei "productii comune de vaccinuri" impotriva noului tip de coronavirus, a anuntat Kremlinul marti, in conditiile in care Moscova doreste sa-si intensifice capacitatile in acest domeniu, informeaza AFP. In timpul unei conversatii telefonice, cei doi sefi de stat au abordat "problemele de cooperare din lupta impotriva pandemiei de coronavirus" si "accentul a fost pus pe perspectivele posibile de productie comuna de vaccinuri", potrivit unui comunicat al Kremlinului. "A fost convenit sa fie…