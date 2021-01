Coronavirus: Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Italia va fi disponibil din septembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au depasit, duminica, pragul de 25 de milioane de cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit news.ro. Potrivit datelor prezentate de Universitatea Johns Hopkins, in SUA s-au raportat pana acum 25.014.783 de cazuri de Covid-19. Citește și: SURSE Fostul prim-ministru…

- Comisia Europeana a autorizat miercuri conditionat vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania americana Moderna, a anuntat presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, relateaza AFP, dpa si Reuters. Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat anterior in cursul zilei autorizarea…

- Organismul de reglementare a medicamentelor din Brazilia a aprobat importul a 2 milioane de doze din vaccinul anti-Covid dezvoltat de Universitatea Oxford si AstraZeneca, desi vaccinul nu este inca aprobat pentru utilizare in tara, scrie The Guardian, potrivit News.ro. Citește și: BREAKING…

- Statele Unite au inregistrat sambata, pentru a treia zi consecutiv, un numar record de contaminari cu coronavirus in 24 de ore cu aproape 230.000 de cazuri, potrivit datelor de la Universitatea Johns Hopkins, scrie AFP. In timpul aceluiasi interval, Statele Unite au numarat 2.527 de decese…

- La inceputul anului viitor Italia va incepe campania de vaccinare anti-coronavirus. Campania presupune vaccinarea la scara larga a populației. In prima faza vor fi vaccinate cadrele medicale și persoanele aflate in grupele de risc. Dupa ce vaccinul va fi autorizat, Guvernul italian are in vedere sa…

- Vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de producatorul Pfizer urmeaza sa fie in curand aprobat de autoritațile abilitate in domeniu din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Vaccinul urmeaza sa fie autorizat in doar cateva zile, urmand ca livrarile sa fie demarate imediat dupa aprobare,…

- Directorul executiv al producatorului farmaceutic AstraZeneca a declarat ca vaccinul dezvoltat de aceasta companie impotriva noului coronavirus ar putea sa devina disponibil pentru utilizare la sfarsitul lunii decembrie, in asteptarea aprobarilor emise de autoritatile cu rol de reglementare pe piata…

- Peste 12 milioane de cazuri de Covid-19 au fost depistate in Europa de la inceputul pandemiei de coronavirus, potrivit datelor AFP. Cele 52 de state din regiune constituie zona cea mai lovita din lume in ceea ce privește numarul cazurilor, devansand America Latina și Caraibe (11,5 milioane de cazuri)…