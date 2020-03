Coronavirus - Un prim deces raportat în Brazilia; Bolsonaro denunţă ''o isterie'' Un prim deces provocat de noul coronavirus a fost anuntat marti in Brazilia, unde mobilizarea marilor metropole in fata raspandirii COVID-19 a fost criticata de presedintele Jair Bolsonaro care a descris-o ca tinand de "o anumita isterie" care poate afecta economia, informeaza AFP. Presedintia a anuntat marti seara ca guvernul va solicita Parlamentului sa recunoasca starea de "calamitate publica" pana la sfarsitul anului, in vederea cresterii cheltuielilor publice "pentru a proteja sanatatea si locurile de munca ale brazilienilor'. Prima victima a noului coronavirus in Brazilia este un barbat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

