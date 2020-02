Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul provenit din China, zona Wuhan, a omorat pana astazi, 22 februarie, peste 2.100 de persoane. In ciuda masurilor dure luate de catre statul chinez, virusul s-a raspandit și in ultima saptamana au aparut cazuri confirmate și in Europa. Cea mai afectata țara din Europa de coronavirus este…

- Raed Arafat a declarat, despre situația din Italia unde sunt mai multe cazuri de coronavirus, ca romanii nu trebuie sa intre in panica, „sa se urce in avion”, insa trebuie sa știe ca, daca vor veni in țara, vor intra automat in carantina timp de 14 zile.„Ceea ce este important este ascultarea…

- 15 romani, turiști și angajați pe vasul de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia, vor fi aduși in Romania unde vor fi ținuți in carantina, in spații special amenajate, a anunțat miercuri ministrul Sanatații, Victor Costache.Acesta a precizat ca nu este vorba despre cei doi romani…

- Un tanar de 25 de ani, care lucra ca asistent medical in Germania si a revenit in Romania dupa ce a ingrijit mai multi bolnavi de coronavirus, este internat la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din...

- Speriat de coronavirus, un brașovean a refuzat sa-și dea acordul pentru ca fiul sau, minor, sa plece in vacanța cu mama sa, insa judecatorii brașoveni l-au obligat sa-și dea consimțamantul. Un barbat din Brașov e obligat de instanța sa iși lase fiul sa plece in vacanța cu mama lui, in Insulele Canare.…

- Doua persoane din China au fost plasate in carantina la bordul unei nave de croaziera, in Italia, din cauza suspiciunilor de infectare cu noul virus gripal, iar alte mii de pasageri ai vasului au interdictie temporara de a cobori in port, afirma surse citate de agentia de presa ANSA, scrie Mediafax.Doi…

- "Am avut videoconferinta cu cei la Uniunea Europeana. Franta a facut aceasta activare initiala, a trimis doua avioane in China pentru a aduce cetateni francezi, dar si europeni. Fiecare stat poate face solicitari pentru a aduce cetateni din zona Wuhan si din apropiere.Romania cere doua locuri la acest…

