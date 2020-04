Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat miercuri ca le va cere locuitorilor statului sa-si acopere fata in public atunci cand nu pot mentine distanta sociala de circa 2 metri fata de alte persoane, informeaza joi dpa. El a spus in cadrul conferintei sale de presa zilnice ca va emite…

- Statele Unite a depasit Italia, avand cel mai mare numar de decese cauzate de coronavirus din lume, potrivit celor mai recente date ale Johns Hopkins University. Peste 20.000 de oameni din SUA au murit pana acum, relateaza BBC. Reperul sumbru vine la scurt timp dupa ce SUA a devenit prima natiune care…

- Regatul Unit a inregistrat 881 de decese suplimentare ale unor pacienti bolnavi de COVID-19, bilantul total al mortilor ridicandu-se la 7.978, a anuntat joi ministrul afacerilor externe, Dominic Raab, relateaza AFP si Reuters. Noul coronavirus a contaminat 65.077 de persoane in Marea Britanie, una dintre…

- Statul New York a inregistrat 731 de decese cauzate de noul coronavirus in ultimele 24 de ore, un nou record de la inceputul epidemiei in acest stat american, a declarat marti guvernatorul Andrew Cuomo, remarcand in acelasi timp o posibila stabilizare a spitalizarilor, informeaza AFP.Recordul…

- Numarul de morti de COVID-19 a crescut marti in Italia cu 604, dar cel al cazurilor noi a inregistrat cea mai redusa crestere din 13 martie, informeaza Reuters. Bilantul total al mortilor in tara cea mai afectata de pandemia de COVID-19 a crescut la 17.127 de la 21 februarie, data izbucnirii epidemiei,…

- In total, Franta a inregistrat 8.078 de morti de la izbucnirea epidemiei, dintre care 5.889 in spital si 2.189 in aziluri si alte centre medico-sociale. In plus, un indicator important inregistreaza o scadere: DGS a contabilizat 140 de noi intrari la reanimare fata de sambata, un bilant "care…

- Franta a inregistrat 357 de noi decese cauzate de COVID 19 la spital in ultimele 24 de ore, fiind cel mai scazut numar pentru o zi din ultima saptamana, a anuntat duminica Directia Generala de Sanatate DGS , potrivit AFP, conform Agerpres.In total, Franta a inregistrat 8.078 de morti de la izbucnirea…

- Joi dimineata, statul de aproape 20 de milioane de locuitori a inregistrat mai mult de 37.000 de cazuri confirmate de coronavirus, fata de peste 30.000 cu o zi inainte, a precizat Andrew Cuomo in timpul unei declaratii de presa. Aceste noi cifre vin dupa numarul deceselor inregistrate in…