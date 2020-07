Coronavirus: Spania aduce un omagiu victimelor epidemiei de COVID-19 Spania aduce joi un omagiu victimelor epidemiei de COVID-19 in cadrul unei ceremonii comemorative la care vor asista regele Felipe al VI-lea, conducerea UE si alti invitati de rang inalt, inaintea unui summit al UE, potrivit DPA si AFP.



Prezidata de regele Felipe al VI-lea, ceremonia de stat incepe la ora locala 09:00 (07:00 GMT) in fata Palatului regal din Madrid.



Comemorarea celor 28.400 de victime ale coronavirusului are loc in Plaza de la Armeria din Madrid in prezenta a circa 400 de invitati.



Comemorarea celor 28.400 de victime ale coronavirusului are loc in Plaza de la Armeria din Madrid in prezenta a circa 400 de invitati.

Sursa articol si foto: agerpres.ro

