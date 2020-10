Coronavirus: Slovenia închide restaurantele şi magazinele neesenţiale din cauza transmiterii accelerate a virusului Slovenia va reveni incepand de sambata la un lockdown partial, pe durata unei saptamani, pentru a combate transmiterea rapida a noului coronavirus, informeaza DPA. Guvernul prim-ministrului conservator Janez Jansa a luat aceasta decizie dupa ce o serie de masuri mai putin restrictive, impuse timp de o saptamana, nu au reusit sa incetineasca numarul in crestere rapida al noilor infectari. Restrictiile vor fi similare cu cele impuse in prima parte a anului, in debutul pandemiei - mallurile, restaurantele, hotelurile, cele mai multe dintre magazine si caminele studentesti vor fi inchise, iar transportul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

