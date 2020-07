Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene s-au pus de acord asupra unui set de specificații tehnice care sa asigure schimburile de informații intre aplicațiile naționale de depistare a contacților, date care pot fi utile pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui…

- Comisia Europeana a lansat luni o platforma web intitulata ''Re-open EU'', dedicata sprijinirii reluarii in siguranta a calatoriilor si a turismului in intreaga Europa, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar. Aceasta platforma va furniza informatii in timp real privind frontierele…

- Comisia Europeana a lansat luni o platforma web intitulata ''Re-open EU'', dedicata sprijinirii reluarii in siguranta a calatoriilor si a turismului in intreaga Europa, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar. Aceasta platforma va furniza informatii in timp real privind…

- Comisia Europeana a emis, astazi, o comunicare ce ofera orientari statelor membre pentru a le ajuta sa soluționeze problema penuriei de lucratori in domeniul sanatații, in situația de urgența creata de coronavirus. Orientarile vor sprijini statele membre sa accelereze recunoașterea calificarilor profesionale…

- Comisia anunța ca sprijina statele membre UE in gestionarea impactului pe care pandemia de coronavirus il are asupra sectorului sportiv, potrivit Mediafax.Comisia a prezentat instrumentele și resursele de care dispune pentru a oferi asistența și a invitat statele membre sa le foloseasca in…

- Aplicatiile mobile utilizate de tarile UE pentru a ajuta la prevenirea raspandirii coronavirusului trebuie sa respecte regulile de confidentialitate ale blocului si sa solicite acordul oamenilor pentru utilizarea datelelor cu caracter personal, excluzand datele despre locatie, a aratat joi Comisia Europeana,…

- Aplicatiile mobile utilizate de tarile UE pentru a ajuta la prevenirea raspandirii coronavirusului trebuie sa respecte regulile de confidentialitate ale blocului si sa solicite acordul oamenilor pentru utilizarea datelelor cu caracter personal, excluzand datele despre locatie, a aratat joi Comisia…

- Comisia Europeana a adoptat miercuri o recomandare de sprijinire a strategiilor de ieșire din criza prin intermediul datelor și al aplicațiilor mobile. Comisia spune ca trebuie luate masuri pentru o abordare comuna la nivelul UE privind utilizarea aplicațiilor mobile și a datelor mobile ca raspuns la…