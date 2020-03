Stiri pe aceeasi tema

- (foto: www.drapersonline.com) Mai multe fabrici de textile si-au oprit productia in Myanmar (Birmania), in conditiile in care statele Uniunii Europene, o piata majora de export, au anulat comenzile inca de saptamana trecuta, a declarat U Myint Soe, presedintele Asociatiei producatorilor de textile din…

- Michelin Romania se aliniaza deciziilor luate la intregii industrii auto si oprește producția la Uzina de Anvelope din Zalau. Uzina Zalau Cord nu mai functioneaza din data de 28 martie, exceptie facand anumite activitati critice sau cu foc continuu care vor avea un program specific. M. S.

- Pro Integrator, companie care produce dezinfectanti profesionali, a anuntat ca si-a triplat productia zilnica si si-a dublat schimburile de munca in fabrica sa de la Bragadiru, judetul Ilfov, pentru a raspunde cererii, si, ca masura aditionala, compania a accelerat livrarea de produse de dezinfectie…

- In centrele de transfuzii din țara donatorii primesc maști de protecție și dezinfectant și trec printr-un punct de triere unde se masoara temperatura, se investigheaza istoricul de calatorie și posibilele simptome ale infecției cu coronavirus.Ministerul Sanatații face apel la oameni sa doneze in continuare…

- Producatorul auto francez Renault a decis luni sa inchida toate fabricile din Franta si implicit si productia, pe o perioada nedeterminata, din cauza pandemiei de coronavirus, scrie Reuters, potrivit MEDIAFAX.Inchiderea vizeaza 12 uzine si 18.000 de angajati din Franta. Producatorul auto a…

- Producatorul de mașini Ferrari a decis, duminica, sa inchida ”imediat” fabricile din Maranello și Modena, Italia, anunța motorsport.com.Aceasta decizie luata de catre conducerea Ferrari din cauza masurilor luate de guvernul italian pentru limitarea extinderii pandemiei de coronavirus, dar și din cauza…

- Nissan este prima companie auto din Japonia care anunța ca opreste temporar productia la fabrica din Kyushu, din cauza epidemiei cu coronavirus, a declarat luni producatorul auto japonez, citat de Reuters. Productia a 3.000 de vehicule va fi afectata, anunța MEDIAFAX.Nissan a anunțat ca va…