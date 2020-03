Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul central argentinian Ezequiel Garay (Valencia) a anunțat duminica, pe Instagram, ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19. In varsta de 33 de ani, Garay este primul jucator infectat cu coronavirus in LaLiga, campionatul din Spania . „Este clar ca am inceput prost anul 2020. Am fost testat pozitiv…

- Wayne Rooney (34 de ani) a criticat in termeni duri reticența oficialilor din fotbalul englez de a suspenda campionatele. Premier League și Championship au fost amanate cel puțin pana pe 3 aprilie, din cauza pandemiei de coronavirus. Fostul jucator de la Manchester United a considerat ca autoritaților…

- Wayne Rooney, jucator si antrenor secund la Derby County (Championship) a criticat dur reacția întârziata a guvernului britanic și a conducerii fotbalului din Anglia de a opri campionatul, în contextul raspândirii cazurilor de coronavirus. "Am avut impresia ca fotbaliștii…

- Tehnicianul „tunarilor“, in varsta de 37 de ani, a fost depistat joi seara, iar de atunci a fost nevoit sa ia o pauza de la activitatea sa profesionala, mai ales ca si Premier League s-a oprit momentan.

- Premier League ar putea apela la un plan inedit, pentru a dribla suspendarea campionatului din acest sezon, cauzata de pandemia de coronavirus. Premier League a luat decizia suspendarii campionatului cel puțin pana pe data de 3 aprilie, dupa ce Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, și Hudson-Odoi, mijlocașul…

- Premier League, Cupa Ligii si Cupa Angliei au fost suspendate pana pe 3 aprilie, dupa ce in noaptea de joi spre vineri, antrenorul echipei Arsenal, Mikel Arteta, a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus, iar vineri, jucatorul Chelsea, Callum Hudson-Odoi, a fost diagnosticat si el cu COVID-19, potrivit…

- Intr-un comunicat postat pe site, reprezentantii Premier League au anuntat ca nu se vor mai disputa meciurile din campionat, din cauza COVID-19, dupa ce Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, dar si unii jucatori au fost banuiti sau depistati pozitiv cu coronavirus. In cazul in care situatia nu se imbunatateste,…

- Mikel Arteta (37 de ani), antrenorul lui Arsenal, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Centrul de pregatire din nordul Londrei a fost astazi inchis, iar toți oamenii care au intrat in contact cu tehnicianul spaniol au intrat in carantina. Toate starurile lui Arsenal au efectuat teste și așteapta in…