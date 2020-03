Rezultatele primite sambata la cel de-al doilea test pentru COVID-19 au fost negative. Cei doi au fost internati pentru tratament in Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara.„Noi plecam astazi (sambata, n.r.) spre casa, spre Deva. Al doilea test a iesit negativ, pentru amandoi! Ne putem intoarce la viata", a notat sambata primarul Florin Oancea, pe pagina sa de Facebook. In urma cu o saptamana, primarul Florin Oancea, administratorul public al orasului, Adrian David, si deputatul PNL Lucian Heius au fost depistati pozitiv, in 14 martie, la testul pentru infectarea cu virsul COVID-19 si au fost…