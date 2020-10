Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol a anunțat, duminica, ca instituie din nou starea de urgența, in timp ce continua sa lupte impotriva reapariției cazurilor de coronavirus. Este pentru a doua oara cand Spania intra in strare de urgența de la inceputul pandemiei, prima fiind decretata in luna martie, noteaza Euronews.com.Decizia…

- BRUXELLES, 23 oct - Sputnik. Un comunicat al PE arata ca legislativul european a adoptat astazi cu 376 voturi pentru, 269 impotriva și 43 abțineri o rezoluție prin care indeamna Comisia sa prezinte un act juridic ce prevede suspendarea pentru o perioada de douasprezece luni a exonerarii de obligația…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca al doilea val de coronavirus în Europa este „grav” si ca blocul comunitar trebuie sa arate ca si-a învatat lectia de la începutul pandemiei în prima parte a acestui an, relateaza Agerpres citând agenția germana…

- „Bugetul revizuit suplimenteaza platile pentru Instrumentul de sprijin de urgenta (ESI) cu 1,09 miliarde EUR pentru a asigura dezvoltarea si distribuirea unui vaccin impotriva COVID-19. Comisia Europeana va utiliza aceasta suma ca avans pentru a comanda anticipat doze de vaccin”, potrivit unui comunicat…

- Comisia Europeana a prezentat Consiliului propuneri de decizii privind acordarea unui sprijin financiar, in valoare de 81,4 miliarde euro, din cadrul Instrumentului SURE pentru 15 state membre, dintre care patru miliarde euro pentru Romania, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.…

- Comisia Europeana a prezentat Consiliului propuneri de decizii de acordare de sprijin financiar in valoare de 81,4 miliarde de euro din cadrul Instrumentului SURE pentru 15 state membre. Romania ar urma sa primeasca 4 miliarde de euro.

- Iata prevederile Ordonanței de Urgența pentru domeniul invatamant superior: Art.7 (1) In funcție de situația epidemiologica și de specificul fiecarei instituții de invațamant superior, in anul universitar 2020-2021, in baza autonomiei universitare, cu asumarea raspunderi publice și cu respectarea…

- Focarul de coronavirus a paralizat industria turismului, lasand calatorii sa se intoarca sa se intoarca acasa și economii devastatoare care depind in mare masura de turism. Uniunea Europeana (UE) a acționat rapid ajuta sectorul, de exemplu, oferind sprijin financiar intreprinderilor, printre care numeroase…